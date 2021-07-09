В США бывшего замглавы «Военторга» приговорили к пяти годам тюрьмы. Ему грозило 20 лет за отмывание денег, но он пошел на сделку со следствием

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Суд в Северной Каролине приговорил к пяти годам тюремного заключения бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа.

После выхода из тюрьмы Тейф в течение еще трех лет будет находиться под полицейским надзором.

Тейф, живущий в США с 2010 года, был арестован в 2018 году. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег — по версии следствия, Тейф, будучи замдиректора «Военторга» в период с 2010 по 2012 год получал откаты от субподрядчиков, с которыми организация заключала договоры. Таким образом он незаконно получил более 150 миллионов долларов, которые были затем отмыты через американские банки.

В случае признания виновным Тейфу грозило до 20 лет тюрьмы, однако в марте 2021 года он заключил сделку со следствием, после чего прокуратура потребовала пять лет и сняла 47 пунктов обвинения из 50. Тейф признал себя виновным в даче взятки, визовом мошенничестве и предоставлении ложных сведений о зарубежных активах.

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