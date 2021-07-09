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В московском суде покончил с собой пристав

Источник: РЕН ТВ

Сдебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде в Москве, сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал «Подъем».

По данным телеканала, 27-летний мужчина заперся в одном из помещений суда и совершил самоубийство. Подробности произошедшего, в том числе мотив суицида, пока неизвестны.

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