Непривитых туристов, приезжающих в Краснодарский край, заставят вакцинироваться в течение трех дней
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Непривитые от ковида туристы, приезжающие на курорты Краснодарского края, должны будут в обязательном порядке вакцинироваться в течение трех суток после приезда. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Новые меры будут действовать с 1 августа. При этом перед приездом в регион непривитые туристы в любом случае должны будут сделать ПЦР-тест.
Кондратьев не уточнил, нужно ли будет прививаться тем, кто в течение шести последних месяцев переболел коронавирусом.
Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины.
С 1 июля заселяться в отели в Краснодарском крае могут только те, кто сделал прививку, переболел или получил отрицательный ПЦР-тест перед прибытием.
Первоначально предполагалось, что с 1 августа в отели Краснодарского края вообще не будут пускать непривитых туристов.