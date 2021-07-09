Непривитых туристов, приезжающих в Краснодарский край, заставят вакцинироваться в течение трех дней

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Непривитые от ковида туристы, приезжающие на курорты Краснодарского края, должны будут в обязательном порядке вакцинироваться в течение трех суток после приезда. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Новые меры будут действовать с 1 августа. При этом перед приездом в регион непривитые туристы в любом случае должны будут сделать ПЦР-тест.

Кондратьев не уточнил, нужно ли будет прививаться тем, кто в течение шести последних месяцев переболел коронавирусом.

С 1 июля заселяться в отели в Краснодарском крае могут только те, кто сделал прививку, переболел или получил отрицательный ПЦР-тест перед прибытием.

Первоначально предполагалось, что с 1 августа в отели Краснодарского края вообще не будут пускать непривитых туристов.

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