МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России
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Министерство внутренних дел разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России, инициировав отмену временного разрешения на проживание. Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
В законопроекте предложено ввести три миграционных режима пребывания в России для иностранцев:
- режим краткосрочного пребывания — не более 90 дней в течение календарного года;
- режим долгосрочного пребывания — более 90 дней в течение года, без получения разрешения на временное проживание;
- режим постоянного бессрочного проживания.
Вместе с тем мигранты должны будут получать для пребывания в России единый документ с электронным носителем. Он будет оформляться сроком на десять лет с последующей заменой. Для получения документа нужно будет пройти дактилоскопию, сделать фотографию и пройти медицинское освидетельствование, в том числе на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.
Согласно действующему законодательству, разрешения на временное проживание в России выдаются иностранцам по квоте правительства сроком на три года. Это первый документ, необходимый для получения российского гражданства.