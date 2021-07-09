МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство внутренних дел разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России, инициировав отмену временного разрешения на проживание. Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В законопроекте предложено ввести три миграционных режима пребывания в России для иностранцев:

режим краткосрочного пребывания — не более 90 дней в течение календарного года;

режим долгосрочного пребывания — более 90 дней в течение года, без получения разрешения на временное проживание;

режим постоянного бессрочного проживания.

Вместе с тем мигранты должны будут получать для пребывания в России единый документ с электронным носителем. Он будет оформляться сроком на десять лет с последующей заменой. Для получения документа нужно будет пройти дактилоскопию, сделать фотографию и пройти медицинское освидетельствование, в том числе на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.

Согласно действующему законодательству, разрешения на временное проживание в России выдаются иностранцам по квоте правительства сроком на три года. Это первый документ, необходимый для получения российского гражданства.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег