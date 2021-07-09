Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Мальта первой в Европе полностью закроет въезд для невакцинированных путешественников

Источник: Times of Malta

Власти Мальты запретили въезжать в страну путешественникам, которые не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает Times of Malta.

До сих пор на Мальту из стран, признанных эпидемиологически благополучными, можно было приехать, имея в наличии отрицательный ПЦР-тест.

Новые меры вступят в силу 14 июля. Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители. При этом пока Мальта в качестве подтверждения вакцинации принимает только европейские или британские сертификаты.

Жители самой Мальты, которые не привились, не смогут покинуть страну и вернуться обратно.

В последние дни на Мальте произошел резкий всплеск заболеваемости: если в течение всего июня ежедневно фиксировались два-три случая в день, то 9 июля были выявлены 96 случаев, что стало рекордным значением с конца марта. 

Мальта — лидер среди европейских стран по темпам вакцинации. Обе дозы вакцины получили 79% жителей страны. 

Читайте также

В Европе запустили цифровые ковидные паспорта — с ними можно путешествовать (везет!). А для нас это что меняет?

9 карточек

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама