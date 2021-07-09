«Это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран и США». Глава Роспотребнадзора — о том, откуда в Россию попадает штамм коронавируса дельта
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Штамм коронавируса дельта попадает в Россию в основном после возвращения с отдыха на Мальдивских островах, из Европы и из США.
Об этом, сообщает «Интерфакс», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Штамм „дельта“, то, что мы видим на сегодняшний день, — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно абсолютно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, ну, и Соединенные Штаты».
В России с начала июня резко растет заболеваемость COVID-19. Новую волну ковида связывают со штаммом дельта.