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Штамм коронавируса попадает в Россию в основном после возвращения с отдыха на Мальдивских островах, из Европы и из США.

Об этом, сообщает «Интерфакс», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Штамм „дельта“, то, что мы видим на сегодняшний день, — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно абсолютно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, ну, и Соединенные Штаты».

В России с начала июня резко растет заболеваемость COVID-19. Новую волну ковида связывают со штаммом дельта.

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