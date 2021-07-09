Блогера Mellstroy, избившего девушку во время стрима, приговорили к полугоду исправительных работ

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Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства за избиение девушки во время стрима, сообщили «Медузе» в пресс-службе Пресненского районного суда.

В октябре 2020 года 19-летняя инстаграм-блогер Алена Ефремова обвинила Бурима в том, что он ударил ее лицом о стол на вечеринке в «Москва-Сити», а также транслировал происходящее в своем стриме (позже запись была удалена).

Буриму предъявили обвинения по статье 116 УК («Побои»), предусматривающей принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Обвинение просило для Бурима 6 месяцев исправительных работ, но с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Прокуратура также просила возместить потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 50 тысяч рублей.

Также мировой судья, рассмотревший дело блогера, постановил, что Бурим должен выплатить пострадавшей 22 444 рубля как компенсацию медицинской помощи и 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

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