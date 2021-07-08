Во Флориде прекратили поиски выживших под обломками рухнувшего 12-этажного дома. Погибли 54 человека, еще 86 не найдены

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Власти Флориды прекратили поисково-спасательную операцию на месте обрушения 12-этажного жилого дома в пригороде Майами Серфсайд, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

«На данный момент мы действительно исчерпали все доступные нам варианты поисково-спасательной операции», — сказала глава округа.

Вечером 7 июля власти сообщили, что число погибших выросло до 54 человек. Еще 86 человек числятся как потенциально пропавшие без вести.

Спустя две недели после обрушения здания «шансы на выживание равны нулю», сообщил семьям пропавших без вести помощник начальника пожарной службы Майами-Дейд Рэй Джадалла.

Следователи установили, что примерно 70 человек, которые числятся пропавшими без вести, действительно находились внутри здания, когда оно рухнуло. При этом они не могут установить местонахождение еще около 20 человек, которые, возможно, находились в доме.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде частично обрушился утром 24 июня. С тех пор под завалами не было зафиксировано никаких признаков жизни. Из неразрушенной части здания спасли 37 человек. 4 июля уцелевшую часть дома снесли, после чего спасатели продолжили поиски выживших.

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