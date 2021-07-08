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В США умер режиссер и актер Роберт Дауни — старший. Ему было 85 лет.

Режиссер умер у себя дома в Нью-Йорке. В последние годы у него была болезнь Паркинсона.

Роберт Дауни — старший известен как режиссер андеграундного кино. Самые известные его фильмы — «Патни Своуп» (1969) и «Дворец Грисера» (1972). Он также снимался в качестве актера в картинах «Магнолия», «Ночи в стиле буги», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе».

Роберт Дауни — старший был отцом известного актера, двукратного обладателя «Золотого глобуса» Роберта Дауни — младшего.

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