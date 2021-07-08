«Тампа-Бэй Лайтнинг» второй год подряд выиграла Кубок Стэнли. Лучшим игроком плей-офф стал Андрей Василевский

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл команду «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:0 в пятом матче плей-офф НХЛ и во второй год подряд выиграл Кубок Стэнли.

Единственную шайбу во встрече на 33-й минуте забросил Росс Колтон. Общий счет финальной серии игр составил 4:1.

По итогам финальной серии российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский получил приз «Конн Смайт Трофи», присуждаемый самому ценному игроку турнира.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров второй год подряд стал лучшим бомбардиром плей-офф. На его счету 32 очка (восемь голов и 24 передачи) в 23 матчах.

«Тампа» третий раз в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Впервые команда завоевала его в 2004 году.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег