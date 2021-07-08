Минфин предложил увеличить страховые взносы с зарплат выше 122 тысяч рублей в месяц

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Министерство финансов предлагает увеличить страховые взносы для зарплат, превышающих 122 тысячи рублей в месяц (1,46 миллиона рублей в год). Это, как пишет российский Forbes, одна из мер, которые Минфин в начале июля предложил бюджетной комиссии для повышения собираемости налогов.

Сейчас работодатель платит с зарплаты сотрудника 22% в Пенсионный фонд до тех пор, пока его зарплата накопленным итогом по году не достигает суммы в 1,46 миллиона рублей. После того, как этот порог превышен, ставка падает до 10%. Эта мера, по расчетам Минфина, может принести бюджету 16 миллиардов рублей уже в 2022 году и 45 миллиардов рублей к 2024 году.

До какого уровня предлагается поднять порог, после которого страховые взносы платятся по ставке 10%, а не 22%, Forbes не уточняет.

Еще одна мера для увеличения сбора налогов, предложенная Минфином, — новые правила начисления налога на имущество, совокупная стоимость которого превышает 500 миллионов рублей. Ведомство предлагает облагать таких владельцев налогом на имущество по ставке 0,3%. Сейчас действует дифференцированная ставка, например, налог на дома, квартиры, гаражи начисляется по ставке в 0,1%. Эта мера, по подсчетам Минфина, будет приносить бюджету 50 миллиардов рублей ежегодно.

В начале июля стало известно, что правительство обсуждает так называемую донастройку налоговой системы, которая предусматривает дополнительные ежегодные отчисления в бюджет в 2022-2024 годах в размере 400 миллиардов рублей. По данным источников «Ведомостей», в числе прочего предлагается повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, расширить режим налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли, а также усовершенствовать систему уплаты акцизов и изменить систему налогообложения лиц с высокими доходами.

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