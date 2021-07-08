Мэрия Москвы передаст частной компании систему слежки за больными ковидом. Доступа к персональным данным у компании не будет

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Департамент информационных технологий Москвы решил передать частной компании обслуживание системы, которая следит за местонахождением москвичей с подтвержденным коронавирусом. Это следует из тендера на 15,4 миллиона рублей, внимание на который обратила газета «Коммерсант».

С весны 2020 года московские власти используют для контроля за заболевшим систему , которая получила статус государственной информационной системы.

Победитель конкурса будет заниматься техподдержкой и сопровождением системы до конца 2022 года. В документах закупки говорится, что подрядчик станет отвечать за доступность и работоспособность системы, доработку, поддержку пользователей и так далее. Заявки на конкурс принимают до 26 июля.

В департаменте информационных технологий сообщили «Коммерсанту», что контракт обеспечит еще более устойчивое функционирование системы и техническую поддержку пользователей. Подрядчик не получит доступ к персональным данным граждан, отметили в мэрии.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян сказал изданию, что поддержкой государственных информационных систем занимается ограниченное число компаний, например, «Ростелеком» или его дочерние структуры.

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