Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции. Месяц назад в Нью-Гемпшире выдали ордер на его арест

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Музыкант Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции в связи с обвинением в нападении на видеооператора. Об этом сообщает TMZ.

После явки в полицию музыканта отпустили под обязательства о надлежащем поведении — он не должен никак контактировать со своей предполагаемой жертвой, не должен совершать правонарушений, а также обязан являться на все заседания суда по делу.

Предполагаемое нападение на видеооператора произошло в 2019 году во время концерта Мэнсона в городе Гилфорд в штате Нью-Гемпшир. В мае 2021 года полиция Гилфорда объявила музыканта в розыск, подчеркнув, что он и его адвокаты задолго до этого были уведомлены об обвинениях, но не сочли нужным давать объяснения. Защита певца настаивала, что находилась в контакте с правоохранительными органами.

Мэнсону грозит до года тюрьмы или штраф в размере до двух тысяч долларов.

В начале 2021 года сразу несколько женщин, ранее состоявшие с Мэнсоном в отношениях, обвинили его в насилии. Сам музыкант отвергал обвинения. К каким-либо последствиям с уголовной точки зрения обвинения не привели, однако лейбл Loma Vista Recordings, занимавшийся дистрибуцией последних альбомов музыканта, отказался от сотрудничества с ним.

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