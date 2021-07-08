ЕСПЧ присудил майору Денису Евсюкову шесть тысяч евро компенсации. За то, что его колония находится слишком далеко от места жительства его родителей

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшему майору милиции, бывшему начальнику московского ОВД «Царицыно» Денису Евсюкову и его родителям компенсацию в размере шести тысяч евро. Решение опубликовано на сайте суда.

В своей жалобе в ЕСПЧ Евсюков и его родители указали, что колония, где находится бывший майор, находится слишком далеко от Москвы, где живут его родители, что нарушает восьмую статью Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших по делу Евсюкова, заявил РИА Новости, что будет добиваться распределения полученной Евсюковым компенсации в пользу его жертв. Двое потерпевших обращались к Евсюкову с исками о компенсации, выиграли дело, но до сих пор не получили деньги, заявил Трунов.

Майор Денис Евсюков, возглавлявший московское ОВД «Царицыно», в апреле 2009 года в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в супермаркете «Остров». Он убил двух человек и ранил еще семерых.

В 2010 году Евсюков был приговорен к пожизненному заключению. Его направили в колонию «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Евсюков и его родители просили перевести его в колонию ближе к Москве, но в российских судах им отказали. Александр Реймер, который возглавлял ФСИН в 2010 году, говорил: «Я считаю, что за то, что он совершил, ему и поселок Харп слишком близко к дому».

В 2016 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 12 тысяч евро компенсации трем пострадавшим при стрельбе в супермаркете «Остров». Суд решил, что российские власти нарушили статью Европейской конвенции о праве на жизнь, не оценив личность Евсюкова должным образом при поступлении на службу и продвижении на руководящую должность.

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