Двух бывших президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск
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Первый и второй президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о работе крупнейшего в стране месторождения золота Кумтор. Об этом сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, пишет 24.kg.
Акаева подозревают в злоупотреблении должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией «Камеко» (Cameco Corporation). Эта компания с начала 1990-х годов разрабатывала месторождение и, как пишет РИА Новости, стояла у истоков сделки, после которой Киргизия «фактически утратила контроль над Кумтором».
В чем подозревают Курманбека Бакиева, не уточняется. Кроме него в розыск объявили его сына Максима Бакиева.
Аскара Акаева свергли с поста президента Киргизии в ходе так называемой Тюльпановой революции в 2005 году, после чего он бежал в Россию. Курманбека Бакиева отстранили от власти после новых протестов 2010 года, он уехал в Беларусь.