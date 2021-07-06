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По состоянию на 11:00 6 июля от новой коронавирусной инфекции за последние сутки умерли еще 737 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это максимальный суточный прирост умерших с начала пандемии. До этого рекордное значение зарегистрировали 3 июля — 697 человек.

Общее число умерших с начала пандемии, , достигло 139 916 человек.

Всего за сутки в России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии — 5 658 672 человека. За сутки в России выздоровели 18 411 человек, с начала пандемии — 5 101 852 человека. Прямо сейчас в России болеют 417 504 человека.

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