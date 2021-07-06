В России за сутки от коронавируса умерли 737 человек — это рекордное значение с начала пандемии
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
По состоянию на 11:00 6 июля от новой коронавирусной инфекции за последние сутки умерли еще 737 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Это максимальный суточный прирост умерших с начала пандемии. До этого рекордное значение зарегистрировали 3 июля — 697 человек.
Общее число умерших с начала пандемии, по данным оперативного штаба, достигло 139 916 человек.
Всего за сутки в России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии — 5 658 672 человека. За сутки в России выздоровели 18 411 человек, с начала пандемии — 5 101 852 человека. Прямо сейчас в России болеют 417 504 человека.