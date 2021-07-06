Умер режиссер «Смертельного оружия» и «Супермена» Ричард Доннер

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Голливудский режиссер и продюсер Ричард Доннер умер 5 июля в возрасте 91 года, сообщает Deadline со ссылкой на его жену, продюсера Лорен Шуллер Доннер.

Paramount / Courtesy Everett Collection / Vida Press

Ричард Доннер известен как автор нескольких знаковых фильмов 1970-1980-х годов. Он снял «Супермена» (1978) с Кристофером Ривом в главной роли. Также Доннер работал над продолжением фильма, но из-за разногласий с продюсерами покинул проект, успев снять большую часть картины. Режиссерская версия «Супермена 2» Доннера вышла в 2006 году.

Кроме того, Доннер снял все четыре фильма франшизы «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером. В 1985 году режиссер выпустил фильмы «Балбесы» (по сюжету Стивена Спилберга) и «Леди-ястреб». Среди других работ режиссера — «Байки из склепа» и «16 кварталов».

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