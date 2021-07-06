Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян

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Армянский музыкант и композитор, всемирно известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет.

«Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром», — написал в фейсбуке внук музыканта Дживан Гаспарян-младший.

Юрий Белинский / ТАСС

За свою карьеру Дживан Гаспарян записал десятки альбомов традиционной армянской музыки, а также сотрудничал со многими известными артистами, в том числе Стингом, Питером Гэбриелом, Брайаном Ино, Дэвидом Сильвианом, Брайаном Мэйем и Борисом Гребенщиковым. Среди прочего он участвовал в создании саундтреков голивудских фильмов «Ворон» (1994), «Ронин» (1998), «Гладиатор» (2000).

Награжден орденом Святого Месропа Маштоца за достижения в области армянского музыкального искусства, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» 1 степени. Был профессором государственной консерватории имени Комитаса в Ереване.

Jivan Gasparyan — They Took My Love Away (Live in Concert from 65 Years on Stage — 2011) TM Production

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