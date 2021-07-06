Роспотребнадзор разрешил вакцинированным россиянам не сдавать ПЦР-тесты по возвращении из-за границы. Остальным нужно будет сделать только один тест
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Граждане РФ, вакцинированные от коронавируса, больше не должны будут сдавать ПЦР-тесты по возвращении в страну из-за рубежа. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Переболевшие в течение последних шести месяцев граждане РФ тоже освобождены от необходимости сдачи тестов. Постановление вступит в силу 7 июля.
Тем россиянам, которые не болели и не прививались, нужно будет сдать один тест в трехдневный срок после прибытия в Россию и загрузить его результаты на сайте госуслуг. До получения результатов теста им нужно будет соблюдать изоляцию.
С 1 мая все возвращавшиеся из-за границы россияне должны были делать два теста: один не позднее трех дней после прибытия и один — не позднее пяти дней. При этом иностранцам, въезжавшим в Россию, было достаточно сделать только один тест перед поездкой.