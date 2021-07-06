Роспотребнадзор разрешил вакцинированным россиянам не сдавать ПЦР-тесты по возвращении из-за границы. Остальным нужно будет сделать только один тест

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Граждане РФ, вакцинированные от коронавируса, больше не должны будут сдавать ПЦР-тесты по возвращении в страну из-за рубежа. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Переболевшие в течение последних шести месяцев граждане РФ тоже освобождены от необходимости сдачи тестов. Постановление вступит в силу 7 июля.

Тем россиянам, которые не болели и не прививались, нужно будет сдать один тест в трехдневный срок после прибытия в Россию и загрузить его результаты на сайте госуслуг. До получения результатов теста им нужно будет соблюдать изоляцию.

С 1 мая все возвращавшиеся из-за границы россияне должны были делать два теста: один не позднее трех дней после прибытия и один — не позднее пяти дней. При этом иностранцам, въезжавшим в Россию, было достаточно сделать только один тест перед поездкой.

Еще о пользе вакцинации

Научный редактор «Медузы» Александр Ершов очень переживает, что многие до сих пор не вакцинированы Сейчас он расскажет, что и почему нужно делать — коротко, четко, но эмоционально. Заранее извините!

Еще о пользе вакцинации

Научный редактор «Медузы» Александр Ершов очень переживает, что многие до сих пор не вакцинированы Сейчас он расскажет, что и почему нужно делать — коротко, четко, но эмоционально. Заранее извините!

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег