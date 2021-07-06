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Nintendo показала обновленную консоль Switch с семидюймовым дисплеем. Она появится в продаже в октябре

Источник: Nintendo

Компания Nintendo официально представила новую модель консоли Switch. Она поступит в продажу 8 октября. 

Новая модель, которая будет называться Nintendo Switch OLED, получила семидюймовый OLED-экран (у оригинальной консоли диагональ составляла 6,2 дюйма), встроенные динамики с улучшенным звуком и 64 гигабайта внутренней памяти.  

Обновленная консоль будет поддерживать все игры для оригинальной Switch. Контроллеры и док-станция также будут взаимозаменяемы. 

Nintendo Switch (OLED-модель) — анонс
Nintendo Россия

Предзаказ на консоль можно будет оформить с 15 июля. В официальном магазине Nintendo в России цена составит 30 499 рублей. 

Nintendo Switch OLED — первая улучшенная версия Switch, впервые выпущенной в 2017 году. С 2019 года Nintendo также предлагает бюджетную версию консоли Switch Lite. 

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