На Олимпиаду в Токио поедут 335 российских спортсменов. Флаг на церемонии открытия понесут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов

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Олимпийский комитет России (ОКР) определил окончательный состав сборной на Игры в Токио.

На Олимпиаду поедут 335 российских спортсменов — 150 мужчин и 185 женщин. Полный состав сборной можно увидеть здесь.

Флаг ОКР на церемонии открытия будут нести фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Сборная России на Олимпиаде будет выступать не под российским национальным флагом, а под флагом ОКР, а в случае победы россиян будет играть не гимн, а фрагмент Первого концерта Чайковского. Россия до декабря 2022 года формально отстранена от Олимпиад из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться еще летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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