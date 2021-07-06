ЕГЭ на максимальные 400 баллов в 2021 году написал один человек. Это выпускница частной школы из Ростова-на-Дону

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В 2021 году ЕГЭ на 400 баллов написал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Рособрнадзора.

Школьницей, набравшей максимальное количество баллов, стала Алика Осадчая, выпускница частной школы «Лицей КЭО» Ростова-на-Дону. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.

Еще 16 человек набрали по 300 баллов (максимум для трех экзаменов), 409 человек — по 200 баллов.

В 2020 году 400 баллов на ЕГЭ получили два человека.

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