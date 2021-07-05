Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

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Режиссер Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Мосфильм».

Михаил Метцель / ТАСС

В конце июня сообщалось, что у Меньшова ковид. В сообщении «Мосфильма», членом правления которого был Меньшов, говорится, что режиссер умер от последствий коронавирусной инфекции.

Среди самых известных фильмов Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995) и «Москва слезам не верит» (1979), получившая «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Также Меньшов сыграл во многих фильмах как актер и был сценаристом, в том числе фильма «Ширли-мырли».

Меньшов в 2003 году стал членом «Единой России», в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, хотя в 2007 году выступал против его очередного срока. В 2021 году «Справедливая Россия — За правду» объявляла, что Меньшов войдет в ее федеральный список на сентябрьских выборах в Госдуму.

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