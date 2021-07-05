Сына красноярского депутата приговорили к 14 с половиной годам за убийство знакомого, которое он снял на видео

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Центральный суд Красноярска вынес приговор местным жителям Андрею Шилову и Сергею Шмелеву, обвиненным в избиении до смерти своего знакомого, пишет «Тайга.инфо».

Судья назначил им по 14,5 лет колонии строгого режима и взыскал 5,5 миллиона рублей компенсации в рамках гражданского иска потерпевшей стороны.

В сентябре 2019 года Шилов и Шмелев, поссорившись по телефону со своим знакомым Дмитрием Сисигиным, приехали к нему домой, жестоко избили и сняли это на видео. Пострадавший впал в кому и затем умер в больнице.

Нападавших задержали только через месяц, когда в соцсетях распространили ролики драки, которые Шилов сам прислал знакомой погибшего. Убийство вызвало значительный резонанс в Красноярске, в городе прошел народный сход с требованием наказать нападавших.

Андрей Шилов — сын председателя Емельяновского сельсовета Ивана Шилова и бывшей судьи Емельяновского суда и адвоката Людмилы Шиловой.

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