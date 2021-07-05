Светлана Тихановская объявила, что ее офис в Литве получил статус «официального представительства белорусской демократии»

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Офис бывшей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской получил в Литве статус «официального представительства белорусской демократии». О новом статусе офиса объявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщается в телеграм-канале Тихановской.

Литва запустила новый этап делегитимизации режима. Это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.

Светлана Тихановская была главной соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси в 2020 году. Объявленные ЦИК результаты голосования, согласно которым победил Лукашенко, Тихановская и ее соратники не признали. Она была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву. В Беларуси против Тихановской возбуждено несколько уголовных дел. Белорусские власти требовали ее выдачи у властей Литвы. Вильнюс отказал.

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