Погиб вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс. Он получил смертельную травму из-за неисправного фейерверка

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Вратарь клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» и хоккейной сборной Латвии Матисс Эдмунд Кивлениекс погиб в возрасте 24 лет. Об этом сообщил «Коламбус» и Федерация хоккея Латвии.

Кивлениекс погиб во время вечеринки в городе Нови (штат Мичиган) вечером 4 июля — в День независимости США, сообщает The Detroit News.

Причиной смерти Кивлениекса стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка, пишет агентство Associated Press со ссылкой на обнародованные полицией Нови результаты вскрытия.

Изначально предполагалось, что смерть хоккеиста наступила из-за травмы головы, которую он получил, когда поскользнулся на бетоне, пытаясь избежать зарядов неисправного фейерверка.

Матисс Кивлениекс в 2017 году присоединился к фарм-клубу «Коламбуса», а сезона 2019/20 начал выступление за основную команду. Всего за карьеру хоккеист провел восемь матчей в НХЛ.

Кивлениекс был основным вратарем сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года, на котором команда заняла 11-е место. Он провел на турнире четыре матча. В частности, он участвовал в матче, в котором сборная Латвии впервые в своей истории победила канадцев (2:0).

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