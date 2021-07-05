«Единственно верное, разумное решение». В РПЦ прокомментировали отказ «Вкусвилла» от рекламы с участием лесбийской пары

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В Русской православной церкви одобряют решение сети супермаркетов «Вкусвилл» отказаться от рекламы с участием лесбийской пары. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Очень хорошая новость о том, что „Вкусвилл“ принял единственно верное, разумное решение отказаться от рекламы однополых „сожительств“», — цитирует РИА Новости пост Кипшидзе в телеграм-канале.

В свою очередь заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также в телеграм-канале призвал «держателей традиционалистского взгляда на жизнь» активно выражать свою позицию — «не стесняться своей веры» и «не стесняться говорить о том, что неприлично».

В конце июня «Вкусвилл» опубликовал рекламу из серии «Рецепты семейного счастья» с участием лесбийской пары. 4 июля, после того, как реклама вызвала противоречивую реакцию, «Вкусвилл» объявил, что удаляет этот материал и считает его «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». Такое решение, в свою очередь, вновь вызвало негативную реакцию в соцсетях — «Вкусвилл» обвинили в трусости и лицемерии.

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