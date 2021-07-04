Папу римского Франциска госпитализировали для плановой операции

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Папа римский Франциск госпитализирован в Риме для проведения плановой операции в связи с заболеванием кишечника. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на главу пресс-службы Святого престола Маттео Бруни.

«Сегодня днем его святейшество папа Франциск был доставлен в клинику Агостино Джемелли в Риме, где ему предстоит плановая операция в связи с », — сказал Бруни.

Операция назначена на 4 июля, пишет Reuters со ссылкой на Бруни. Руководитель пресс-службы Святого престола пообещал сообщить о результатах хирургического вмешательства.

84-летний Франциск впервые попал в больницу с тех пор, как он был избран папой римским в 2013 году.

В молодости Франциску удалили часть легкого. Кроме этого, у него наблюдается ишиалгия — боль из-за воспаления седалищного нерва.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег