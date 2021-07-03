Правительство России запретило ввозить из Украины макароны, майонез и попкорн

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Правительство РФ своим постановлением расширило список товаров, которые запрещено ввозить в Россию.

Среди прочего в перечень вошли сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп, мороженое, минеральная и газированная вода, мюсли, попкорн, какао-паста, готовые или консервированные ракообразные, корма для животных.

Запрет распространяется на товары, которые выпустили в Украине или переместили через территорию этой страны.

Власти России последовательно расширяют список товаров, запрещенных к ввозу из Украины. В 2016 году в отношении страны ввели продуктовое эмбарго, запрещающее ввоз украинских овощей, фруктов, сыра и других продуктов. В 2018 году из Украины запретили ввозить подсолнечное масло, шоколад, пиво, вина и соки, позже туда добавили обувь, многие виды одежды, а также кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу и радиаторы.

С января 2016 года в Украине действует эмбарго на российские товары. В список запрещенных товаров, который постоянно обновляют, в частности, входят молочные продукты, чай, кофе, алкоголь, пшеница, бумага.

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