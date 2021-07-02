В России впервые выселили из единственного жилья должника, признанного банкротом

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В России впервые состоялись торги по продаже единственного жилья гражданина, признанного банкротом, пишет «Коммерсант».

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 22 июня была продана двухуровневая пятикомнатная квартира площадью 147,3 квадратных метра в Екатеринбурге. Ее купило ООО «Правознай» за 8,25 миллиона рублей. Начальная цена составляла 9,1 миллиона рублей.

Квартира принадлежала Аркадию Поторочину, которого в 2018 году признали банкротом из-за долгов на 21,4 миллиона рублей. В суде он просил исключить из конкурсной массы свою квартиру как единственное жилье. Сначала суд удовлетворил его просьбу, но затем спор был отправлен на новое рассмотрение.

Кредиторы посчитали его жилье слишком роскошным и проголосовали за замену квартиры на «однушку» в том же городе площадью 31,7 квадратных метра, приняв во внимание, что должник холост и не имеет иждивенцев.

Суд отклонил ходатайство Поторочина о сохранении за ним прежнего жилья, посчитав, что новая квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

Статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ позволяет должникам сохранять за собой единственное жилье, за исключением заложенного по ипотеке. В 2012 году Конституционный суд РФ предлагал выработать критерии роскошного жилья, которые можно было бы продавать за долги, предоставляя бывшим владельцам более скромное. В апреле 2021 года Конституционный суд объявил, что суды вправе сами решать, сохранять ли за должником единственное жилье, пишет «Интерфакс».

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