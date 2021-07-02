В Калининградской области иностранцам запретили работать в школах и детских садах, а также водить автобусы и такси

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил привлекать иностранцев, работающих в регионе по патентам, к 12 видам трудовой деятельности. Об этом говорится в указе, который 1 июля был опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранцев в Калининградской области запрещается привлекать, в частности, к производству хлеба, кондитерских изделий и детского питания, перевозкам пассажиров в автобусах и такси, краткосрочной аренде жилья, работе в сфере дошкольного и школьного образования.

Указ вступит в силу через три месяца. Срок его действия — один год. Ограничения против мигрантов в нем никак не обоснованы.

В марте 2019 года в Якутии запретили принимать иностранных граждан на работу в 33 сферах деятельности — в частности, в сельском хозяйстве, торговле, строительстве и общественном питании. Также им запретили заниматься перевозкой пассажиров в общественном транспорте и такси.

Незадолго до этого в регионе прошли несколько митингов против мигрантов. Они начались после того, как выходца из Киргизии обвинили в изнасиловании. На фоне протестных выступлений появились сообщения об угрозах и нападениях на мигрантов, из-за чего те стали отказываться от выхода на работу.

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