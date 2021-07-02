Умер художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко
Источник: ТАСС
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Художественный руководитель Московского цыганского театра «Ромэн» народный артист СССР Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет.
О смерти Сличенко сообщает ТАСС со ссылкой на заявление театра «Ромэн», который он возглавлял с 1977 года. Причины смерти Сличенко пока не сообщаются.
Сличенко — обладатель многочисленных государственных наград как СССР, так и Российской Федерации, включая Госпремию СССР (1987 год) и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2020 год).