Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев покончил с собой

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Мэр Коломны в Московской области Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники. По предварительной информации, Лебедев совершил самоубийство. Ему было 46 лет.

Источник РБК в подмосковном управлении МВД подтвердил эту информацию. По данным Life, Лебедев погиб в результате огнестрельного ранения. О том, что он умер, полиции по телефону сообщил человек, которого сейчас ищут, пишет Mash.

Источник ТАСС рассказал, что Лебедев выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством. Life пишет, что мэр города пошел на самоубийство после участившихся бытовых конфликтов.

Официально данные о смерти главы Коломны пока не подтверждали. В областной прокуратуре при этом сообщили «Интерфаксу», что на место происшествия выехали представители ведомства.

Денис Лебедев возглавлял Коломну с октября 2016 года. В 1990-2000-х годах он работал в частных охранных структурах, в 2011 году стал депутатом Московской областной думы, затем работал главой городского округа Озёры в Московской области.

Обновление: Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Такое решение, сообщила «Интерфаксу» представитель СУ Следственного комитета РФ по Московской области, принято, «чтобы в рамках расследования провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего».

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