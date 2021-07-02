На Гавайях потерпел крушение грузовой Boeing 737

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Грузовой самолет Boeing 737 упал в океан недалеко от Гонолулу, Гавайские острова, сообщает Reuters.

У самолета перед крушением возникли неполадки с двигателем. По предварительным данным, на борту находились два пилота, их удалось спасти, сообщает BNO News.

Самолет выполнял рейс для компании Transair. На месте происшествия работают подразделения Береговой охраны США.

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