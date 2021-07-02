На Гавайях потерпел крушение грузовой Boeing 737
Источник: Reuters
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Грузовой самолет Boeing 737 упал в океан недалеко от Гонолулу, Гавайские острова, сообщает Reuters.
У самолета перед крушением возникли неполадки с двигателем. По предварительным данным, на борту находились два пилота, их удалось спасти, сообщает BNO News.
Самолет выполнял рейс для компании Transair. На месте происшествия работают подразделения Береговой охраны США.