Бывшего начальника ИК-14 приговорили к условному сроку за принудительный труд заключенных. В этой колонии отбывала наказание Надежда Толоконникова

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Бывший начальник исправительной колонии № 14 Юрий Куприянов приговорен к двум годам колонии условно за использование принудительного труда заключенных. Приговор, сообщили «Медузе» в «Зоне права», вынес Зубово-Полянский райсуд Мордовии.

Куприянова признали виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Помимо условного срока суд также запретил ему в течение двух лет работать в органах ФСИН.

Куприянов, по данным следствия, в ноябре-декабре 2018 года незаконно организовал привлечение осужденных (без их добровольного согласия) к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве. Некоторые заключенные работали шесть дней в неделю по 15 часов в сутки, в том числе ночью. Всего потерпевшими по делу проходили 210 женщин-заключенных, большинство из которых продолжает отбывать наказание в колонии.

В ИК-14 в Мордовии в 2013 году находилась участница Pussy Riot . Она передала из колонии открытое письмо, широко разошедшееся в СМИ, в котором рассказала об условиях в колонии, в том числе принудительном труде заключенных, и в знак протеста объявила голодовку. Из колонии Толоконникову отправили в больницу, входящую в структуру ФСИН, в ИК-14 до освобождения в декабре 2013 года она уже не вернулась.

Юрий Куприянов в тот момент, когда в ИК-14 находилась Толоконникова, был замначальника этой колонии. В 2018 году, когда СК возбудил по материалам ФСИН дело о принудительном труде заключенных в ИК-14, Куприянов уже был начальником колонии. Одновременно с возбуждением дела было объявлено, что Куприянов уволен со своего поста.

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