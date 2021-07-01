В Москве начали ревакцинацию от ковида. Прививку рекомендуют делать раз в полгода
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В Москве с 1 июля началась ревакцинация от коронавирусной инфекции, объявил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.
До 5 июля сделать повторную прививку можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва». С 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.
Ревакцинацию рекомендуется пройти через полгода после первой прививки или перенесенного COVID-19. «Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител», говорится в сообщении.
Сделать повторную прививку можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России, сообщается в блоге Собянина. Однако в наличии для ревакцинации в городе в данный момент есть только «Спутник V» и «Спутник Лайт», признает мэр.
Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз.
В Москве с начала июня начала резко расти заболеваемость COVID-19. В городе максимальное с начала пандемии число госпитализаций с ковидом, пациентов на ИВЛ и умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19.