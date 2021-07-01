В Москве начали ревакцинацию от ковида. Прививку рекомендуют делать раз в полгода

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В Москве с 1 июля началась ревакцинация от коронавирусной инфекции, объявил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

До 5 июля сделать повторную прививку можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва». С 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Ревакцинацию рекомендуется пройти через полгода после первой прививки или перенесенного COVID-19. «Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител», говорится в сообщении.

Сделать повторную прививку можно будет любой , сообщается в блоге Собянина. Однако в наличии для ревакцинации в городе в данный момент есть только «Спутник V» и «Спутник Лайт», признает мэр.

В Москве с начала июня начала резко расти заболеваемость COVID-19. В городе максимальное с начала пандемии число госпитализаций с ковидом, пациентов на ИВЛ и умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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