Бизнесмен Виктор Батурин, брат Елены Батуриной, задержан по делу о покушении на мошенничество

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Бизнесмена Виктора Батурина, брата Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, задержали по делу о покушении на мошенничество. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Источник «Интерфакса» сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела стали попытки Батурина «незаконным путем» получить рыночную стоимость 25% акций строительной компании «Интеко», которой он ранее управлял вместе с сестрой.

Дело о покушении на мошенничество возбуждено по заявлению Елены Батуриной, рассказал «Интерфаксу» ее представитель Геннадий Теребков. «Только следствие может установить виновных», — добавил он.

«Коммерсант» со ссылкой на защиту Батурина пишет, что в обвинении идет речь о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». Он представил договор с сестрой, из которого следовало, что она должна выплатить ему рыночную компенсацию за эти акции. Батурина, в свою очередь, утверждала, что в ее копии договора эти обязательства не прописаны.

Компания «Интеко» была основана Еленой Батуриной в 1991 году. Виктор Батурин в 1999-2005 года был первым вице-президентом «Интеко», но вынужден был уйти из компании в результате конфликта с сестрой.

Виктор и Елена Батурина стали судиться из-за структуры собственности «Интеко». Батурин утверждал, что сестра незаконно присвоила принадлежащие ему 25% акций компании и не выплатила зарплату в размере 3,46 миллиарда рублей.

В июле 2013 года суд признал Батурина виновным в мошенничестве с векселями «Интеко». Бизнесмен был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей, но в 2016-м его освободили досрочно.

Журнал Forbes неоднократно признавал Елену Батурину богатейшей женщиной России. После того, как в 2010 году Юрия Лужкова отправили в отставку с поста мэра Москвы, она продала «Интеко» и уехала за границу.

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