Беларусь разрешила гражданам 73 стран безвизовый въезд для платной вакцинации. В стране налажен выпуск «Спутника V»

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С 15 июля граждане 73 стран смогут без виз въехать в Беларусь для платной вакцинации против коронавируса. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского президента.

Безвизовый въезд для вакцинации разрешен на срок до пяти суток. На граждан каких стран распространяется это разрешение, пресс-служба Лукашенко не уточнила. Его указ пока не опубликован.

Прививки иностранцам будут делать в 82 медицинских учреждениях Беларуси. Введение двух компонентов вакцины будет стоить 130-150 белорусских рублей (3,7-4,4 тысячи российских рублей), сообщил белорусский Минздрав.

[Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач] Александр Тарасенко подчеркнул, что «Минздрав получает много обращений от иностранцев, которые просят предоставить им возможность привиться „Спутник V“. Мы лишь удовлетворяем этот запрос».

В Беларуси используются двухкомпонентные вакцины «Спутник V» и Vero Cell от китайской компании Sinopharm. Интервал между первой и второй дозой обоих препаратов должен составлять 21 день. Также в Беларуси одобрена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Производство «Спутник V» налажено внутри Беларуси. Вакцину с марта развивает предприятие «Белмедпрепараты» из полупродукта российского производства. По словам Лукашенко, в Беларуси ежемесячно выпускают более 500 тысяч доз «Спутника».

По данным белорусского Минздрава на 29 июня, первую дозу вакцины против коронавируса в Беларуси получили более 883,6 тысячи человек (9,45% населения), из них более 585,6 тысячи человек (6,3%) прошли полный курс вакцинации.

В конце мая, после в Минске, страны ЕС и Украина прекратили авиасообщение с Беларусью. Россия не присоединялась к бойкоту.

В 2018 году Беларусь разрешила безвизовый въезд на срок до 30 суток для граждан 74 стран, прибывших в страну через минский аэропорт. Среди этих стран были почти все члены Евросоюза, США, Япония, Индия и Китай.

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