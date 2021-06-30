«Я больше года ждал, что Россия своих не бросает». Арестованный в Беларуси россиянин Дмитрий Попов попросил Путина лишить его гражданства

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Гражданин России Дмитрий Попов, которого в Беларуси обвиняют в массовых беспорядках, в письме сестре из СИЗО попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства. Письмо опубликовали белорусский блогер Антон Мотолько и белорусская версия « ».

Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На проверку оказалось, что это совсем не так. На своих у России избирательная слепота. Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. <…>

Тем не менее именно Россию я называл своей Родиной. В ответ же от единожды пришедшего ко мне в СИЗО 1 консула: «Дима, ну вы же все понимаете!» Нет, не понимаю. Я отказываюсь понимать, почему за целый год Российское консульство поинтересовались моей персоной единожды. Я отказываюсь понимать, почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ.

В письме Попов заявил, что не хочет иметь паспорт страны, «которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны». «Для меня это подлое и жестокое предательство. Быть гражданином страны-предателя я не хочу и не буду», — заявил он.

Дмитрий Попов является одним из фигурантов уголовного дела блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в выборах президента Беларуси и которого задержали в конце мая 2020 года. Также был задержан ряд его соратников.

Попов был модератором социальных сетей «Страны для жизни» — ютьюб-канала, который вел Тихановский. Попова задержали в начале июня 2020 года. Его обвиняют по четырем уголовным статьям, в том числе по статьям о массовых беспорядках и разжигании ненависти.

В конце июня 2021 года в Беларуси начался суд над Поповым. Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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