Уполномоченный по защите данных призвал государственные органы Германии отказаться от страниц в фейсбуке. На них подписаны сотни тысяч человек

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Федеральный уполномоченный по защите данных Уильрих Кельбер призвал министерства и ведомства Германии до конца 2020 года удалить свои страницы в фейсбуке. Первой об этом 26 июня сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Кельбер пояснил, что компания Facebook не выполняет требования регламента Евросоюза по защите персональных данных (GDPR), принятого в 2018 году.

Уполномоченный добавил, что будет принимать меры в отношении тех страниц госорганов, которые не будут удалены из фейсбука до конца 2021 года. Он располагает такими полномочиями по нормам GDPR.

Кельбер также изучает Instagram, Tiktok и Clubhouse на предмет соответствия GDPR. Анализ еще не завершен, но первые результаты показывают, «что и здесь есть недостатки», заявил он. «Поэтому я рекомендую вам пока не использовать эти приложения на бизнес-устройствах», — написал уполномоченный в письме.

В мае 2020 года Кельбер заявил, что использование мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, «исключено» для федеральных властей Германии. «Каждый раз при отправке сообщений WhatsApp получает метаданные [пользователя]», — заявил уполномоченный.

На страницу федерального правительства Германии в фейсбуке подписаны боле миллиона пользователей соцсети, на страницу министерства здравоохранения — более 700 тысяч пользователей, на страницу министерства иностранных дел — более 300 тысяч пользователей.

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