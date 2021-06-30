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Роскомнадзор ограничил доступ к интервью лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, которое вышло в июле 2019 года в ютьюб-шоу «Осторожно: Собчак». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс -службу ведомства.

Интервью внесли в реестр запрещенной информации по требованию МВД России «из-за содержащейся в нем пропаганды наркотических средств», сказали в Роскомнадзоре. В интервью Макаревич среди прочего упомянул о своем опыте употребления галлюциногенного вещества LSD-25.

Администрация YouTube ограничила доступ к видео. На странице интервью сказано, что запись недоступна в России из-за юридической жалобы со стороны правительства.

Автор проекта «Осторожно: Собчак» Ксения Собчак, комментируя решение Роскомнадзора, написала в телеграме: «Ну слава богу, нашли действительно опасный контент в интернете! Родина может спать спокойно».

Андрей Макаревич, отвечая на вопрос «МБХ медиа», беспокоится ли он из-за блокировки видео, сказал: «Да и хрен с ним».

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