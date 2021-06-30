Создатель WWW продал исходный код всемирной паутины за 5,4 миллиона долларов в виде NFT

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Британский ученый, создатель Тим Бернерс-Ли продал на аукционе Sothebyʼs оригинальный исходный код, использованный для разработки глобальной сети, в виде невзаимозаменяемого актива ( ).

Как сообщается в твиттере аукционного дома Sothebyʼs, «один из самых исторически значимых цифровых артефактов» продали за 5,4 миллиона долларов.

На торгах в виде одного NFT продали сразу четыре предмета: файл с исходным кодом и временными метками, анимированное видео с записью кода, письмо Бернерса-Ли и цифровой плакат с изображением кода, который он создал.

Торги проходили с 23 по 30 июня, начальная ставка составила одну тысячу долларов. Как отмечает BBC News, большую часть последнего дня аукциона максимальная ставка составляла 3,5 миллиона долларов, но в последние 15 минут поступило множество новых предложений о покупке. Кто стал покупателем исходного кода World Wide Web, неизвестно.

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