Двое активистов в день свадьбы растянули на Красной площади радужный флаг с надписью «Право на брак для всех!». Их задержали

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Полиция Москвы задержала трансгендерного мужчину Алана Леонгарда и его жену, активистку Валю Нарциссову после того, как они вышли на Красную площадь с радужным флагом с надписью «Право на брак для всех!». Активисты провели акцию в день своей свадьбы, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Медузы».

После задержания участников акции доставили в отдел полиции «Китай-город». Как сообщает «ОВД-Инфо», к задержанным выехал общественный защитник Владимир Василенко. По его словам, Леонгарду вменяют повторное нарушение порядка проведения митинга, а его супруге — участие в несогласованном мероприятии.

Перед акцией активисты подготовили манифест, в котором потребовали отменить закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», а также разрешить всем людям старше 18 лет «иметь право узаконить свои отношения».

В этот день на Красной площади также задержали мужчину, вышедшего на одиночный пикет с плакатом «Стоп гомофобии».

30 июня исполнилось восемь лет с тех пор, как в России вступил в силу закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних.

Читайте также

Июнь в Европе — это «Месяц гордости». Но не в России: тут ЛГБТ-людей продолжают унижать, преследовать и калечить

Читайте также

Июнь в Европе — это «Месяц гордости». Но не в России: тут ЛГБТ-людей продолжают унижать, преследовать и калечить

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег