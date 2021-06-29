Завод по розливу воды «Новотерская» оказался на грани закрытия из-за конфликта вокруг дороги. Работники рассчитывают на помощь Путина

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Расположенный в Ставропольском крае завод «Кавминводы», занимающийся розливом воды «Новотерская», оказался на грани закрытия.

Как пишет местное издание «Блокнот», в 2017 году часть улицы Бештаугорской в поселке Новотерский, ведущие к заводу, после приватизации и ряда сделок перешли в руки физического лица — Нурет Кайшевой, бывшей супруги бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева.

Новые владельцы дороги запретили проезд по ней большегрузного транспорта, «Кавминводам» пришлось несколько лет использовать легковые машины для доставки продукции со склада и на склад. Однако в июне 2021 года дорогу перегородили шлагбаумами и выставили посты сотрудников ЧОПа.

В середине июня завод остановил работу, четверть сотрудников были переведены в режим вынужденного простоя. «Кавминводы» оказались под угрозой закрытия. «Стабильно работающее предприятие из-за решения физического лица прекратит деятельность. Более 250 человек потеряют работу», — говорилось в письме сотрудников.

Срок вынужденного простоя предприятия истечет 30 июня — после этого завод закроется. «Ни отгружать товар, ни разливать его в тары возможности нет. Вот уже вторую неделю „Новотерская целебная“ буквально сливается в канализацию», — пишет «Блокнот».

Администрация Минераловодского округа планировала 28 июня собрать представителей противоборствующих сторон и надзорных органов. О результатах этой встречи пока не сообщается.

Сотрудники предприятия решили записать обращение к президенту РФ Владимиру Путину, который 30 июня проведет очередную «Прямую линию». В 2001 году Путин посещал этот завод. К сотрудникам приехал депутат Минераловодского городского округа Ставропольского края Юрий Зимин, который заявил, что речь идет о споре хозяйствующих субъектов, а работники завода, в случае увольнения, будут трудоустроены на другое предприятие.

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