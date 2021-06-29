Умер режиссер Вадим Шатров. Он снимал клипы для МакSим и Дмитрия Маликова

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Режиссер и продюсер музыкальных клипов, дизайнер Вадим Шатров умер в больнице от коронавируса, сообщил в фейсбуке его друг Антон Голубчик. Шатрову было 45 лет.

22 июня Шатров сообщил в фейсбуке, что заболел коронавирусной инфекцией. «Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом придавленном состоянии», — говорил он.

Вадим Шатров известен тем, что снимал клипы для российских исполнителей, в том числе для Дмитрия Маликова («Облаками», «Как не думать о тебе»), МакSим («На двоих», «Живи»), Дельфина («Весна»), Animal Джаz («Ложь», «Паук»), Anacondaz («Мама, я люблю»).

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