Министр образования рекомендовал всем российским вузам провести выпускные онлайн

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рекомендовал всем российским вузам проводить выпускные вечера в онлайн-формате независимо от того, какая ситуация с коронавирусом сложилась в том или ином регионе, сообщает пресс-служба министерства.

Валерий Фальков, выступая на заседании Российского союза ректоров, отметил, что «безопасность и здоровье студентов и сотрудников вузов всегда являются главным приоритетом».

В разгар пандемии коронавируса в Петербурге 25 июня прошли «Алые паруса» — ежегодный праздник петербургских выпускников, который собрал несколько десятков тысяч человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов, объясняя проведение мероприятия в очном формате, сказал, что власти «не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни».

29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину поддержать запрет проводить массовые, в том числе политические, мероприятия в регионах, где эпидемическая ситуация не позволяет это сделать.

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