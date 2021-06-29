Мэрия Москвы пообещала ресторанам субсидии и отсрочку арендных платежей

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Власти Москвы представили новые меры поддержки предприятий общественного питания. Рестораны и кафе, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию, получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

Отсрочка коснется платежей за третий квартал текущего года, если помещение арендуется у города; сроки уплаты переносятся до конца года. Максимальный размер субсидий составит миллион рублей — деньги можно будет потратить на строго определенные цели.

Предполагается, что эти меры помогут смягчить последствия очередных ограничений для кафе и ресторанов, введенных из-за коронавируса.

Обязательным условием получения помощи, заявила мэрия, является выполнение всех требований санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала.

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания можно только с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесенный за последние полгода ковид. Остальным посетителям нужно предъявлять ПЦР-тест. Без ПЦР-теста и QR-кода до середины июля можно находиться на летних террасах кафе и ресторанов, затем и там вступят в силу ограничения.

Представители отрасли выражали опасения, что число посетителей из-за новых мер резко сократится.

Для отрасли общественного питания в Москве введена обязательная вакцинация, прививку обязаны сделать 60% работников.

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