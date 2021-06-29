Главные российские информагентства одновременно сообщили о возможной отмене половины авиарейсов на курорты Кубани

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Все российские авиакомпании в ближайшее время могут отменить «минимум половину рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик». Об этом вечером 29 июня почти одновременно сообщили крупнейшие российские информагентства ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс», которые на неназванный источник, близкий к группе «Аэрофлот».

Собеседник агентств связал это с тем, что авиакомпании не смогут выполнить требование властей Краснодарского края, которые разрешили с 1 июля заселяться в отели только тем, кто сделал прививку от коронавируса или получил отрицательный ПЦР-тест на ковид, а с 1 августа — только привитых.

Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами.

Все три агентства также привели слова «источника, близкого к топ-менеджменту „Победы“». Тот заявил, что лоукостер, входящий в группу «Аэрофлот», рассматривает возможность сократить полетную программу на Кубань на 40-50%. «У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40-50% программы регионального разлета», — сказал собеседник.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева освободить экипажи от необходимости сдавать ПЦР-тесты, если они заселяются в гостиницы на срок до 48 часов, сообщает РБК со ссылкой на письмо Калмыкова.

Представитель авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») Сергей Стариков рассказал РБК, что ранее перевозчик решил не заселять экипажи в гостиницы курортных городов, чтобы снизить стоимость авиабилетов. «На данный момент экипажи не селятся в отелях Сочи, Анапы, Геленджика, рейсы выполняются разворотные», — объяснил он.

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