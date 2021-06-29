Директора «Музея славянской культуры» арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве

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Директор московского «Музея славянской культуры» Антон Голубцов задержан по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После допроса Басманный суд Москвы отправил задержанного под арест до 25 августа. Фабула уголовного дела не раскрывается. По статье 159 УК Голубцову грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок до 10 лет.

Как отмечает ТАСС, в настоящее время автономная некоммерческая организация «Музей славянской культуры» находится в процессе ликвидации. Ее основными видами деятельности являются библиотечные и информационные услуги, организация развлечений, а также культурных и образовательных мероприятий, в частности по продвижению проектов форума славянских культур в России.

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