«Волга-Днепр» отказалась от полетов над Беларусью. Первой из российских авиакомпаний

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Компания «Волга-Днепр», занимающаяся грузовыми авиаперевозками, перестала летать через воздушное пространство Беларуси. Об этом пишет РБК, отмечая, что «Волга-Днепр» — первая из российских компаний, принявшая такое решение.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии», — сообщил представитель группы «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он воздержался, в частности, не став уточнять, с чем связан отказ от полетов.

В свою очередь источник в авиакомпании сообщил РБК, что «Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, запретивших сотрудничество с «Белаэронавигацией». В отношении этой компании, предоставляющей аэронавигационные услуги, Великобритания, ЕС и США ввели санкции.

«Волга-Днепр» — крупнейшая российская авиагрузовая группа.

Запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси многие страны ввели после принудительной посадки в Минске . Россия тогда заявила, что ее самолеты продолжат летать через Беларусь.

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