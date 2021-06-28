«Волга-Днепр» отказалась от полетов над Беларусью. Первой из российских авиакомпаний
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Компания «Волга-Днепр», занимающаяся грузовыми авиаперевозками, перестала летать через воздушное пространство Беларуси. Об этом пишет РБК, отмечая, что «Волга-Днепр» — первая из российских компаний, принявшая такое решение.
«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии», — сообщил представитель группы «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он воздержался, в частности, не став уточнять, с чем связан отказ от полетов.
В свою очередь источник в авиакомпании сообщил РБК, что «Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, запретивших сотрудничество с «Белаэронавигацией». В отношении этой компании, предоставляющей аэронавигационные услуги, Великобритания, ЕС и США ввели санкции.
«Волга-Днепр» — крупнейшая российская авиагрузовая группа.
Запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси многие страны ввели после принудительной посадки в Минске рейса Ryanair. Россия тогда заявила, что ее самолеты продолжат летать через Беларусь.